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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Оуд-Хеверли - Брюгге
Оуд-Хеверли - Брюгге: обзор матча 23 февраля 2014
Оуд-Хеверли
23.02.2014, воскресенье, 17:30
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
2 : 5
Завершен
Брюгге
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Оуд-Хеверли - Брюгге
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
19.09.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Ден Дриф
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