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Евро-2024
Хорватия - Турция
Хорватия - Турция: обзор матча 20 июня 2008
Хорватия
20.06.2008, пятница, 22:45
Чемпионат Европы, 1/4 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 1 : 3
Завершен
Турция
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Статистика матча Хорватия - Турция
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Матчи команд
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Информация о матче
Главный судья:
Роберто Розетти
(Турин)
Помощники судьи:
Алессандро Гризелли
Паоло Кальканьо (оба - Италия)
Делегат:
Йозеф Марко (Словакия)
Стадион:
Эрнст Хаппель
Где смотреть матч:
"Россия" 22:30 (прямая); "НТВ+ Футбол" 22:30 (прямая)
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