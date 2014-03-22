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Норвич Сити - Сандерленд
Норвич Сити - Сандерленд: обзор матча 22 марта 2014
Норвич Сити
22.03.2014, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
2 : 0
Завершен
Сандерленд
20'
Р. Снодграсс
33'
А. Теттей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Сандерленд
90'
+2
Вторая желтая
М. Алонсо
Замена
Н. Редмонд
️️️️
Д. Хаусон
89'
Замена
Б. Джонсон
️️️️
Й. Элмандер
87'
81'
Желтая карточка
Ф. Бардсли
77'
Желтая карточка
М. Алонсо
71'
Замена
Н. Скокко
️️️️
А. Джонсон
Замена
Г. Хупер
️️️️
Р. ван Вольфсвинкел
71'
Желтая карточка
Р. Снодграсс
69'
66'
Желтая карточка
Л. Бридкатт
Желтая карточка
Д. Хаусон
47'
43'
Желтая карточка
Л. Каттермол
40'
Замена
Л. Каттермол
️️️️
Д. Коулбэк
40'
Замена
С. Ларссон
️️️️
К. Сун-Юн
37'
Желтая карточка
Д. Коулбэк
ГОЛ! 2:0!
А. Теттей
33'
ГОЛ! 1:0!
Р. Снодграсс
Пас отдал
Й. Элмандер
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
11
Йохан Элмандер
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
23
Лиам Бридкатт
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
17
Жози Алтидор
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Норвич Сити
31
Марк Банн
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
32
Лусиано Беккио
ЦФ
88
Гари Хупер
ЦФ
Сандерленд
19
Оскар Устари
ВР
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
7
Себастьян Ларссон
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
30
Начо Скокко
ПВ
4-4-2
26
Радди
13
Ольссон
2
Йобо
16
Мартин
4
Бассонг
6
Теттей
16
Хаусон
14
Хулахан
23
Снодграсс
9
ван Вольфсвинкел
11
Элмандер
4-4-2
1
Манноне
27
Бардсли
16
О'Ши
30
Браун
3
Алонсо
11
Джонсон
23
Бридкатт
4
Коулбэк
40
Ки Сун-Юн
16
Борини
17
Алтидор
11
Элмандер
4
Джонсон
4
Джонсон
11
Элмандер
16
Хаусон
27
Редмонд
27
Редмонд
16
Хаусон
9
ван Вольфсвинкел
88
Хупер
88
Хупер
9
ван Вольфсвинкел
40
Ки Сун-Юн
7
Ларссон
7
Ларссон
40
Ки Сун-Юн
4
Коулбэк
6
Каттермол
6
Каттермол
4
Коулбэк
11
Джонсон
30
Скокко
30
Скокко
11
Джонсон
Остались в запасе
Норвич Сити
Сандерленд
31
Марк Банн
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
32
Лусиано Беккио
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
19
Оскар Устари
ВР
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
Главный тренер
Густаво Пойет
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
32
Лусиано Беккио
ЦФ
Остались в запасе
19
Оскар Устари
ВР
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Густаво Пойет
Статистика матча Норвич Сити - Сандерленд
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Кэрроу Роуд
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