Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Сандерленд
Эвертон - Сандерленд: обзор матча 26 декабря 2013
Эвертон
26.12.2013, четверг, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
0 : 1
Завершен
Сандерленд
25'
К. Сун-Юн (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Сандерленд
87'
Замена
Ж. Алтидор
️️️️
С. Флетчер
Замена
Н. Елавич
️️️️
С. Пиенаар
76'
70'
Замена
Э. Джаккерини
️️️️
Д. Коулбэк
Замена
Р. Баркли
️️️️
К. Миральяс
46'
Желтая карточка
Г. Бэрри
42'
25'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Сун-Юн
Замена
Жоэль
️️️️
Л. Осман
24'
Красная карточка
Т. Ховард
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
21
Леон Осман
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
27
Валентин Роберж
ЦЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
4
Джек Коулбэк
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Эвертон
1
Жоэль
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
18
Никица Елавич
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Сандерленд
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Андреа Доссена
ЛП
7
Эль-Хаджи Ба
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
88
Кабрал
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
17
Жози Алтидор
ЦФ
4-4-2
1
Ховард
16
Овьедо
19
Ягиелка
25
Дистен
23
Коулмен
20
Пиенаар
16
МакКарти
18
Бэрри
21
Осман
87
Миральяс
9
Лукаку
4-4-2
1
Манноне
27
Бардсли
27
Роберж
33
Челустка
23
Диаките
40
Ки Сун-Юн
7
Ларссон
6
Каттермол
4
Коулбэк
26
Флетчер
16
Борини
21
Осман
1
Жоэль
1
Жоэль
21
Осман
87
Миральяс
6
Баркли
6
Баркли
87
Миральяс
20
Пиенаар
18
Елавич
18
Елавич
20
Пиенаар
4
Коулбэк
15
Джаккерини
15
Джаккерини
4
Коулбэк
26
Флетчер
17
Алтидор
17
Алтидор
26
Флетчер
Остались в запасе
Эвертон
Сандерленд
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Андреа Доссена
ЛП
7
Эль-Хаджи Ба
ЦП
88
Кабрал
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
Главный тренер
Густаво Пойет
Остались в запасе
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Остались в запасе
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Андреа Доссена
ЛП
7
Эль-Хаджи Ба
ЦП
88
Кабрал
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Густаво Пойет
Статистика матча Эвертон - Сандерленд
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
Новости команд
Все
Эвертон
Сандерленд
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Грилиш ушел в новый запой
1 ноября
2
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Ковентри» и «Сандерленда» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+