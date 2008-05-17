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Расписание матчей
ЦСКА - Амкар-Пермь
ЦСКА - Амкар-Пермь: обзор матча 17 мая 2008
ЦСКА
17.05.2008, суббота, 15:00
Россия. Кубок, Финал
2 : 2
Счет по пенальти – 4 : 1
Завершен
Амкар-Пермь
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча ЦСКА - Амкар-Пермь
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0
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Матчи команд
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- : -
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21.09.2026
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Информация о матче
Главный судья:
Станислав Сухина
(Малаховка)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"ТВЦ" 14:55 (прямая) "НТВ+ Наш футбол" 14:30 (прямая)
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