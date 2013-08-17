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Норвич Сити - Эвертон
Норвич Сити - Эвертон: обзор матча 17 августа 2013
Норвич Сити
17.08.2013, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
2 : 2
Завершен
Эвертон
52'
С. Уиттакер
71'
Р. ван Вольфсвинкел
61'
Р. Баркли
65'
Ш. Коулмен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Эвертон
90'
+3
Замена
В. Аничебе
️️️️
Р. Баркли
Замена
М. Ольссон
️️️️
Н. Редмонд
85'
80'
Замена
А. Коне
️️️️
Н. Елавич
Замена
А. Теттей
️️️️
В. Хулахан
73'
ГОЛ! 2:2!
Р. ван Вольфсвинкел
Пас отдал
С. Уиттакер
71'
70'
Замена
С. Нейсмит
️️️️
К. Миральяс
65'
ГОЛ! 1:2!
Ш. Коулмен
61'
ГОЛ! 1:1!
Р. Баркли
Пас отдал
Ш. Коулмен
Желтая карточка
М. Тернер
58'
ГОЛ! 1:0!
С. Уиттакер
52'
Желтая карточка
Р. Мартин
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
6
Росс Баркли
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
21
Леон Осман
ПП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
18
Никица Елавич
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Норвич Сити
31
Марк Банн
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
15
Дэвид Фокс
ЦП
32
Лусиано Беккио
ЦФ
Эвертон
1
Жоэль
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
4-5-1
26
Радди
22
Гарридо
3
Уиттакер
6
Тернер
16
Мартин
17
Беннетт
27
Редмонд
14
Хулахан
16
Хаусон
4
Джонсон
9
ван Вольфсвинкел
4-4-2
1
Ховард
23
Коулмен
25
Дистен
19
Ягиелка
3
Бэйнс
21
Осман
6
Баркли
25
Феллайни
20
Пиенаар
18
Елавич
87
Миральяс
27
Редмонд
13
Ольссон
13
Ольссон
27
Редмонд
14
Хулахан
6
Теттей
6
Теттей
14
Хулахан
87
Миральяс
14
Нейсмит
14
Нейсмит
87
Миральяс
18
Елавич
2
Коне
2
Коне
18
Елавич
6
Баркли
28
Аничебе
28
Аничебе
6
Баркли
Остались в запасе
Норвич Сити
Эвертон
31
Марк Банн
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
15
Дэвид Фокс
ЦП
32
Лусиано Беккио
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
1
Жоэль
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
15
Дэвид Фокс
ЦП
32
Лусиано Беккио
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Норвич Сити - Эвертон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Кэрроу Роуд
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