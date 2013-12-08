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Судьи
Главный судья:
Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)

Ростов - Спартак

08.12.2013, Воскресенье, 13:30 мск Ростов-на-Дону, стадион Олимп-2 Трансляция: "НТВ" 13:20 (прямая) "Наш футбол" 13:10 (прямая) Россия. Премьер-Лига, 19 тур Ростов - Спартак Молодежные команды: 1 - 0
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
14 тур
26 октября, суббота 19:30 Спартак 2:0 Ростов
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
23 тур
6 апреля, суббота 16:30 Ростов 1:0 Спартак
9 тур
23 сентября, воскресенье 15:00 Спартак 3:1 Ростов
Россия. Кубок (2012/2013)
1/8 финала
30 октября, вторник 20:00 Ростов 0:0
(3:2)п		 Спартак
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
16 тур
26 июня, воскресенье 21:00 Спартак 3:2 Ростов
1 тур
14 марта, понедельник 19:30 Ростов 4:0 Спартак
Россия. Премьер-Лига 2010
26 тур
30 октября, суббота 19:30 Спартак 2:1 Ростов
12 тур
9 июля, пятница 21:00 Ростов 1:0 Спартак
Россия. Премьер-лига 2009
27 тур
1 ноября, воскресенье 14:00 Спартак 5:1 Ростов
13 тур
11 июля, суббота 21:00 Ростов 0:1 Спартак
Россия. Премьер-лига 2007
29 тур
3 ноября, суббота 14:00 Спартак 3:0 Ростов
15 тур
1 июля, воскресенье 20:00 Ростов 1:3 Спартак
Россия. Премьер-лига 2006
29 тур
18 ноября, суббота 00:00 Ростов 3:4 Спартак
14 тур
5 августа, суббота 00:00 Спартак 5:2 Ростов
Россия. Премьер-лига 2005
19 тур
7 августа, воскресенье 18:00 Спартак 2:0 Ростов
4 тур
10 апреля, воскресенье 18:00 Ростов 0:1 Спартак
Россия. Премьер-лига 2004
17 тур
28 июля, среда 00:00 Спартак 1:0 Ростов
12 тур
19 мая, среда 00:00 Ростов 3:1 Спартак
Россия. Премьер-лига 2003
17 тур
20 июля, воскресенье 00:00 Спартак 1:0 Ростов
14 тур
23 июня, понедельник 00:00 Ростов 3:2 Спартак
Россия. Премьер-лига 2002
24 тур
21 сентября, суббота 00:00 Ростов 1:1 Спартак
1 тур
8 марта, пятница 00:00 Спартак 0:0 Ростов
Чемпионат России 2001
19 тур
27 июля, пятница 00:00 Спартак 5:1 Ростов
5 тур
14 апреля, суббота 00:00 Ростов 0:1 Спартак
Чемпионат России 2000
29 тур
2 ноября, четверг 00:00 Спартак 1:0 Ростов
15 тур
27 июня, вторник 00:00 Ростов 2:3 Спартак
Чемпионат России 1999
22 тур
29 августа, воскресенье 00:00 Ростов 0:3 Спартак
8 тур
22 мая, суббота 00:00 Спартак 1:0 Ростов
Чемпионат России 1998
25 тур
20 сентября, воскресенье 00:00 Спартак 1:1 Ростов
10 тур
3 июня, среда 00:00 Ростов 3:3 Спартак
Чемпионат России 1997
28 тур
20 сентября, суббота 00:00 Ростов 3:5 Спартак
11 тур
24 мая, суббота 00:00 Спартак 2:0 Ростов
Чемпионат России 1996
33 тур
25 октября, пятница 00:00 Спартак 1:1 Ростов
16 тур
10 июля, среда 00:00 Ростов 2:4 Спартак
Чемпионат России 1995
24 тур
9 сентября, суббота 00:00 Спартак 2:0 Ростов
7 тур
20 мая, суббота 00:00 Ростов 1:1 Спартак
Чемпионат России 1993
35 тур
7 ноября, воскресенье 00:00 Спартак 3:0 Ростов
1 тур
8 марта, понедельник 00:00 Ростов 2:0 Спартак
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 14 тур
12 июля, воскресенье 00:00 Ростов 0:0 Спартак
Первый этап, 6 тур
25 апреля, суббота 00:00 Спартак 2:0 Ростов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 20 4 6 49:26 +23 64
2. Зенит 30 19 6 5 63:32 +31 63
3. Локомотив 30 17 8 5 51:23 +28 59
4. Динамо М 30 15 7 8 54:37 +17 52
5. Краснодар 30 15 5 10 46:39 +7 50
6. Спартак М 30 15 5 10 46:36 +10 50
7. Ростов 30 10 9 11 40:40 0 39
8. Кубань (ЛФЛ) 30 10 8 12 40:42 -2 38
9. Рубин 30 9 11 10 36:30 +6 38
10. Амкар-Пермь 30 9 11 10 36:37 -1 38
11. Урал 30 9 7 14 28:46 -18 34
12. Ахмат 30 8 9 13 27:33 -6 33
13. Томь 30 8 7 15 23:39 -16 31
14. Крылья Советов 30 6 11 13 27:46 -19 29
15. Волга НН 30 6 3 21 22:65 -43 21
16. Анжи 30 3 11 16 25:42 -17 20
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