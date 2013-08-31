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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Гент - Монс
Гент - Монс: обзор матча 31 августа 2013
Гент
31.08.2013, суббота, 22:00
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Монс
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0
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Матчи команд
Гент
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
- : -
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
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Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
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Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Монс
Бельгия. Плей-офф, 3 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
12.04.2014
Монс
Бельгия. Плей-офф, 2 тур
Монс
1 : 1
05.04.2014
Оуд-Хеверли
Бельгия. Плей-офф, 1 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
29.03.2014
Монс
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Монс
3 : 2
16.03.2014
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Генк
3 : 1
08.03.2014
Монс
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
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