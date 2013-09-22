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Судьи
Главный судья:
Владимир Москалев (Воронеж)

Ротор - Торпедо

22.09.2013, Воскресенье, 17:00 мск Волгоград, стадион Центральный Россия. ФНЛ, 15 тур Ротор - Торпедо
Россия. ФНЛ (2012/2013)
30 тур
29 апреля, понедельник 19:00 Ротор 0:0 Торпедо
14 тур
1 октября, понедельник 20:00 Торпедо 0:0 Ротор
Россия. Премьер-лига 2004
16 тур
11 июля, воскресенье 00:00 Ротор 0:1 Торпедо
13 тур
23 мая, воскресенье 00:00 Торпедо 1:0 Ротор
Россия. Премьер-лига 2003
26 тур
28 сентября, воскресенье 00:00 Ротор 2:0 Торпедо
5 тур
20 апреля, воскресенье 00:00 Торпедо 0:3 Ротор
Россия. Премьер-лига 2002
21 тур
24 августа, суббота 00:00 Торпедо 3:1 Ротор
10 тур
4 мая, суббота 00:00 Ротор 1:0 Торпедо
Чемпионат России 2001
26 тур
1 октября, понедельник 00:00 Торпедо 1:1 Ротор
12 тур
10 июня, воскресенье 00:00 Ротор 1:1 Торпедо
Чемпионат России 2000
29 тур
5 ноября, воскресенье 00:00 Ротор 0:1 Торпедо
15 тур
27 июня, вторник 00:00 Торпедо 2:0 Ротор
Чемпионат России 1999
25 тур
25 сентября, суббота 00:00 Ротор 0:2 Торпедо
11 тур
19 июня, суббота 00:00 Торпедо 2:1 Ротор
Чемпионат России 1998
30 тур
30 октября, пятница 00:00 Ротор 1:0 Торпедо
15 тур
1 июля, среда 00:00 Торпедо 2:2 Ротор
Чемпионат России 1997
33 тур
1 ноября, суббота 00:00 Торпедо 1:1 Ротор
16 тур
2 июля, среда 00:00 Ротор 1:2 Торпедо
Чемпионат России 1996
26 тур
6 сентября, пятница 00:00 Торпедо 1:0 Ротор
9 тур
27 апреля, суббота 00:00 Ротор 2:2 Торпедо
Чемпионат России 1995
18 тур
29 июля, суббота 00:00 Торпедо 3:0 Ротор
11 тур
17 июня, суббота 00:00 Ротор 1:2 Торпедо
Чемпионат России 1994
26 тур
2 октября, воскресенье 00:00 Торпедо 1:1 Ротор
6 тур
9 апреля, суббота 00:00 Ротор 2:1 Торпедо
Чемпионат России 1993
31 тур
9 октября, суббота 00:00 Торпедо 2:1 Ротор
16 тур
21 июня, понедельник 00:00 Ротор 2:2 Торпедо
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 19 тур
9 августа, воскресенье 00:00 Ротор 0:1 Торпедо
Первый этап, 1 тур
18 апреля, суббота 00:00 Торпедо 1:0 Ротор
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мордовия 36 22 7 7 59:30 +29 73
2. Арсенал Т 36 21 6 9 62:39 +23 69
3. Торпедо М 36 19 8 9 45:22 +23 65
4. Уфа 36 17 10 9 46:35 +11 61
5. Оренбург 36 17 10 9 46:28 +18 61
6. Шинник 36 17 6 13 47:37 +10 57
7. СКА-Хабаровск 36 15 11 10 43:34 +9 56
8. Луч 36 15 10 11 40:25 +15 55
9. Балтика 36 14 12 10 39:31 +8 54
10. Спартак Нч 36 13 12 11 36:34 +2 51
11. Сибирь 36 13 12 11 38:39 -1 51
12. Енисей 36 12 9 15 40:47 -7 45
13. Сочи 36 12 7 17 38:46 -8 43
14. Ротор 36 10 11 15 43:40 +3 41
15. Химик Дз 36 10 7 19 29:49 -20 37
16. Нефтехимик 36 7 12 17 38:45 -7 33
17. Ангушт 36 3 5 28 23:78 -55 14
18. 35 14 4 17 29:52 -23 0
19. Салют * 35 6 9 20 23:53 -30 0
* - Салют: снято 27
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