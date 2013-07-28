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Судьи
Главный судья:
Юрий Мосейчук (Черновцы)

Шахтер - Черноморец

28.07.2013, Воскресенье, 20:00 мск Донецк, стадион Донбасс-Арена Украина. Премьер-Лига, 3 тур Шахтер - Черноморец
Суперкубок Украины 2013

10 июля, среда 22:00 Черноморец 1:3 Шахтер
Украина. Кубок (2012/2013)
Финал
22 мая, среда 20:45 Шахтер 3:0 Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2012/2013)
21 тур
16 марта, суббота 18:00 Шахтер 3:0 Черноморец
6 тур
19 августа, воскресенье 22:00 Черноморец 1:5 Шахтер
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
23 тур
17 марта, суббота 18:00 Шахтер 4:0 Черноморец
8 тур
28 августа, воскресенье 19:00 Черноморец 2:2 Шахтер
Чемпионат Украины (2009/2010)
27 тур
25 апреля, воскресенье 18:00 Шахтер 3:0 Черноморец
12 тур
1 ноября, воскресенье 15:00 Черноморец 0:1 Шахтер
Чемпионат Украины (2008/2009)
25 тур
25 апреля, суббота 17:00 Шахтер 1:0 Черноморец
10 тур
5 октября, воскресенье 18:00 Черноморец 0:3 Шахтер
Чемпионат Украины (2007/2008)
24 тур
6 апреля, воскресенье 17:00 Шахтер 0:1 Черноморец
9 тур
15 сентября, суббота 20:00 Черноморец 1:2 Шахтер
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Дн 29 22 2 5 69:23 +46 65
2. Днепр Дп 29 19 5 5 59:28 +31 59
3. Металлист 29 17 9 3 56:30 +26 57
4. Динамо К 29 17 5 7 57:33 +24 53
5. Черноморец Од 29 13 10 6 31:22 +9 46
6. Металлург Д 29 13 7 9 47:42 +5 43
7. Заря 29 12 9 8 39:30 +9 42
8. Ворскла 29 10 11 8 37:39 -2 40
9. 29 10 5 14 33:46 -13 35
10. Мариуполь 29 11 4 14 29:34 -5 34
11. Карпаты 29 7 11 11 33:41 -8 32
12. Волынь 29 7 6 16 26:53 -27 27
13. Говерла 29 8 5 16 28:39 -11 26
14. Металлург З 28 2 6 20 19:54 -35 12
15. Таврия 28 2 4 22 15:46 -31 10
16. Арсенал К 13 3 1 9 10:28 -18 0
* - Шахтер: снято 3
Динамо: снято 3
Черноморец: снято 3
Металлист: снято 3
Ворскла: снято 1
Говерла: снято 3
Металлург: снято 3
Заря: снято 3
Днепр: снято 3
Арсенал: снято 10
Мариуполь: снято 3
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