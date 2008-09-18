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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Анжи - Витязь
Анжи - Витязь: обзор матча 18 сентября 2008
Анжи
18.09.2008, четверг, 16:30
Россия. Первый дивизион, 34 тур
1 : 0
Завершен
Витязь
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Анжи - Витязь
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0
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Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 25 тур
Динамо Бр
2 : 0
28.05.2017
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 24 тур
Витязь
4 : 1
21.05.2017
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 23 тур
Витязь
3 : 3
13.05.2017
Чертаново
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 22 тур
Витязь
4 : 4
08.05.2017
Арсенал-2
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 21 тур
Рязань
3 : 0
30.04.2017
Витязь
Информация о матче
Стадион:
Хазар
Посещаемость:
5500 из 31000 зрителей (17%)
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