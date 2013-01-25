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Расписание матчей
Англия. Кубок
Миллуолл - Астон Вилла
Миллуолл - Астон Вилла: обзор матча 25 января 2013
Миллуолл
25.01.2013, пятница, 23:45
Англия. Кубок, 4 раунд
2 : 1
Завершен
Астон Вилла
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Миллуолл - Астон Вилла
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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