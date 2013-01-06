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Расписание матчей
Франция. Кубок
Шатору - Бордо
Шатору - Бордо: обзор матча 06 января 2013
Шатору
06.01.2013, воскресенье, 17:15
Франция. Кубок, 1/32 финала
2 : 3
Завершен
Бордо
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Шатору - Бордо
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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Бордо
Информация о матче
Стадион:
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