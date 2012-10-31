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Расписание матчей
Испания. Кубок
Касереньо - Малага
Касереньо - Малага: обзор матча 31 октября 2012
Касереньо
31.10.2012, среда, 23:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
3 : 4
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Малага
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Касереньо - Малага
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Касереньо
Испания. Кубок, 1/64 финала
Гвадалахара КМ
2 : 1
28.10.2025
Касереньо
Испания. Кубок, 2 раунд
Касереньо
1 : 3
05.12.2024
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Касереньо
2 : 1
30.10.2024
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Касереньо
2 : 3
31.10.2023
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Испания. Кубок, 1/16 финала
Касереньо
0 : 1
03.01.2023
Реал
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
Ла Росаледа
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