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Расписание матчей
Италия. Кубок
Кальяри - Пескара
Кальяри - Пескара: обзор матча 05 декабря 2012
Кальяри
05.12.2012, среда, 21:30
Италия. Кубок, 4 раунд
4 : 2
Завершен
Пескара
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Кальяри - Пескара
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Комо
- : -
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Информация о матче
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