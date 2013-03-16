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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Ноттингем Форест
Халл Сити - Ноттингем Форест: обзор матча 16 марта 2013
Халл Сити
16.03.2013, суббота, 19:00
Англия. Чемпионшип, 38 тур
1 : 2
Завершен
Ноттингем Форест
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Халл Сити - Ноттингем Форест
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0
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2 : 0
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11.10.2026
Ноттингем Форест
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