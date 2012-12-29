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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бернли - Лестер
Бернли - Лестер: обзор матча 29 декабря 2012
Бернли
29.12.2012, суббота, 19:00
Англия. Чемпионшип, 25 тур
0 : 1
Завершен
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