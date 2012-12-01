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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лестер - Дерби Каунти
Лестер - Дерби Каунти: обзор матча 01 декабря 2012
Лестер
01.12.2012, суббота, 21:20
Англия. Чемпионшип, 20 тур
4 : 1
Завершен
Дерби Каунти
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