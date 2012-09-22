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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Бернли
Дерби Каунти - Бернли: обзор матча 22 сентября 2012
Дерби Каунти
22.09.2012, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 7 тур
1 : 2
Завершен
Бернли
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Статистика матча Дерби Каунти - Бернли
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