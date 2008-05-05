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Торпедо - Ростов

05.05.2008, Понедельник, 19:00 мск Россия. Первый дивизион, 9 тур Торпедо - Ростов
Россия. Премьер-лига 2006
19 тур
16 сентября, суббота 00:00 Торпедо 0:2 Ростов
4 тур
8 апреля, суббота 00:00 Ростов 1:1 Торпедо
Россия. Премьер-лига 2005
16 тур
17 июля, воскресенье 19:00 Ростов 1:1 Торпедо
1 тур
13 марта, воскресенье 17:00 Торпедо 3:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2004
30 тур
12 ноября, пятница 00:00 Торпедо 4:1 Ростов
1 тур
13 марта, суббота 00:00 Ростов 0:4 Торпедо
Россия. Премьер-лига 2003
30 тур
1 ноября, суббота 00:00 Ростов 0:0 Торпедо
1 тур
15 марта, суббота 00:00 Торпедо 1:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2002
16 тур
23 июля, вторник 00:00 Ростов 0:1 Торпедо
13 тур
2 июля, вторник 00:00 Торпедо 0:1 Ростов
Чемпионат России 2001
27 тур
9 октября, вторник 00:00 Ростов 5:2 Торпедо
13 тур
16 июня, суббота 00:00 Торпедо 2:1 Ростов
Чемпионат России 2000
22 тур
19 августа, суббота 00:00 Торпедо 1:1 Ростов
8 тур
13 мая, суббота 00:00 Ростов 0:1 Торпедо
Чемпионат России 1999
26 тур
2 октября, суббота 00:00 Торпедо 1:2 Ростов
12 тур
23 июня, среда 00:00 Ростов 0:0 Торпедо
Чемпионат России 1998
29 тур
25 октября, воскресенье 00:00 Торпедо 3:1 Ростов
14 тур
24 июня, среда 00:00 Ростов 2:3 Торпедо
Чемпионат России 1997
27 тур
13 сентября, суббота 00:00 Торпедо 0:1 Ростов
10 тур
17 мая, суббота 00:00 Ростов 1:1 Торпедо
Чемпионат России 1996
19 тур
27 июля, суббота 00:00 Ростов 2:2 Торпедо
5 тур
30 марта, суббота 00:00 Торпедо 0:0 Ростов
Чемпионат России 1995
26 тур
23 сентября, суббота 00:00 Торпедо 1:0 Ростов
6 тур
13 мая, суббота 00:00 Ростов 1:2 Торпедо
Чемпионат России 1993
19 тур
9 июля, пятница 00:00 Ростов 0:1 Торпедо
3 тур
20 марта, суббота 00:00 Торпедо 0:0 Ростов
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 13 тур
9 июля, четверг 00:00 Ростов 2:1 Торпедо
Первый этап, 5 тур
22 апреля, среда 00:00 Торпедо 1:1 Ростов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Алания 42 17 8 17 50:47 +3 59
2. Спортакадемклуб 42 16 9 17 55:57 -2 57
3. Звезда 42 8 5 29 36:95 -59 29
4. Ростов 42 29 9 4 78:29 +49 96
5. Кубань (ЛФЛ) 42 27 6 9 84:36 +48 87
6. КАМАЗ 42 23 10 9 68:41 +27 79
7. Урал 42 22 9 11 69:39 +30 75
8. Носта 42 20 13 9 59:37 +22 73
9. Анжи 42 20 12 10 63:35 +28 72
10. Балтика 42 17 14 11 43:34 +9 65
11. Черноморец Нв 42 16 13 13 51:38 +13 61
12. СКА-Хабаровск 42 17 10 15 63:60 +3 61
13. Сибирь 42 14 16 12 51:41 +10 58
14. СКА 42 15 13 14 52:50 +2 58
15. Салют 42 17 7 18 51:51 0 58
16. Витязь 42 17 7 18 49:57 -8 58
17. Новокузнецк 42 14 15 13 44:42 +2 57
18. Волга Ул 42 15 4 23 50:65 -15 49
19. Торпедо М 42 14 7 21 47:69 -22 49
20. Машук-КМВ 42 8 8 26 39:79 -40 32
21. Динамо Брл 42 6 9 27 31:80 -49 27
22. Динамо Бр 42 6 4 32 30:81 -51 22
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