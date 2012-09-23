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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Академика - Бенфика
Академика - Бенфика: обзор матча 23 сентября 2012
Академика
23.09.2012, воскресенье, 23:15
Португалия. Высшая лига, 4 тур
2 : 2
Завершен
Бенфика
Матч
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Личные встречи
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Статистика матча Академика - Бенфика
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0
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0
0
Матчи команд
Академика
Португалия. Примейра, 34 тур
Тондела
2 : 0
14.05.2016
Академика
Португалия. Примейра, 33 тур
Академика
0 : 0
07.05.2016
Брага
Португалия. Примейра, 32 тур
Униан Мадейра
3 : 1
01.05.2016
Академика
Португалия. Примейра, 31 тур
Академика
1 : 2
23.04.2016
Порту
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 1
17.04.2016
Академика
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Стадион:
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