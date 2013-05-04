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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Нюрнберг - Байер
Нюрнберг - Байер: обзор матча 04 мая 2013
Нюрнберг
04.05.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
0 : 2
Завершен
Байер
26'
О. Топрак
62'
Ш. Кисслинг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Байер
Желтая карточка
М. Фойлнер
88'
84'
Замена
Д. Швааб
️️️️
С. Сэм
81'
Пенальти не реализован!
С. Сэм
Замена
М. Мендлер
️️️️
М. Франтц
79'
Замена
М. Фойлнер
️️️️
Н. Штарк
78'
74'
Желтая карточка
Й. Хегелер
72'
Замена
Й. Хегелер
️️️️
А. Шюррле
Желтая карточка
Т. Клозе
66'
Замена
Т. Пекхарт
️️️️
А. Эссвайн
65'
63'
Замена
Л. Бендер
️️️️
Г. Кастро
62'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Ш. Кисслинг
26'
ГОЛ! 0:1!
О. Топрак
Пас отдал
Г. Кастро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
8
Майк Франтц
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
5
Ханно Балич
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
Главный тренер
Михаэль Визингер
Байер
1
Бернд Лено
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
6
Симон Рольфес
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Саша Левандовски
Нюрнберг
33
Патрик Раковски
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
11
Маркус Мендлер
ЛВ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Байер
1
Михаэль Ренсинг
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
4-4-2
1
Шефер
21
Платтенхардт
4
Нильссон
5
Клозе
4
Штарк
8
Франтц
35
Эссвайн
5
Балич
3
Симонс
21
Мак
10
Кийотаке
3-2-4-1
1
Лено
21
Топрак
2
Вольшайд
7
Райнарц
14
Карвахаль
17
Бениш
33
Сэм
20
Шюррле
6
Рольфес
8
Кастро
11
Кисслинг
8
Франтц
11
Мендлер
11
Мендлер
8
Франтц
4
Штарк
8
Фойлнер
8
Фойлнер
4
Штарк
35
Эссвайн
17
Пекхарт
17
Пекхарт
35
Эссвайн
33
Сэм
5
Швааб
5
Швааб
33
Сэм
8
Кастро
8
Бендер
8
Бендер
8
Кастро
20
Шюррле
13
Хегелер
13
Хегелер
20
Шюррле
Остались в запасе
Нюрнберг
Байер
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
33
Патрик Раковски
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
Главный тренер
Михаэль Визингер
1
Михаэль Ренсинг
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Саша Левандовски
Остались в запасе
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
33
Патрик Раковски
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
Остались в запасе
1
Михаэль Ренсинг
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Визингер
Главный тренер
Саша Левандовски
Статистика матча Нюрнберг - Байер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Вельц
(Висбаден)
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
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