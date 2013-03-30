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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Боруссия М
Фрайбург - Боруссия М: обзор матча 30 марта 2013
Фрайбург
30.03.2013, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
2 : 0
Завершен
Боруссия М
69'
М. Крузе
90+1'
М. Крузе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Боруссия М
ГОЛ! 2:0!
М. Крузе
Пас отдал
И. Сантини
90'
+1
Замена
И. Сантини
️️️️
М. Муйджа
86'
Замена
Й. Флум
️️️️
П. Крмас
79'
71'
Замена
М. Ханке
️️️️
Л. де Йонг
71'
Замена
Т. Чигерчи
️️️️
О. Вендт
ГОЛ! 1:0!
М. Крузе
69'
67'
Замена
П. Млапа
️️️️
А. Юнес
Замена
М. Терраццино
️️️️
Я. Розенталь
61'
42'
Желтая карточка
М. Штранцль
Желтая карточка
Д. Калиджиури
40'
27'
Желтая карточка
Ф. Дамс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
11
Павел Крмас
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
3
Филип Дамс
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
14
Торбен Маркс
ЦП
8
Амин Юнес
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
18
Иван Сантини
ЦФ
33
Марко Терраццино
ЦФ
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
34
Гранит Джака
ОП
10
Лукас Рупп
ЦП
9
Майк Ханке
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
3-2-1-2-1
1
Бауманн
3
Дианье
25
Сорг
28
Гинтер
11
Крмас
7
Шмид
23
Шустер
10
Розенталь
20
Калиджиури
10
Крузе
3-2-1-2-1
1
тер Стеген
39
Штранцль
6
Нордтвейт
24
Янчке
17
Вендт
3
Дамс
14
Маркс
7
Херрманн
8
Юнес
26
де Йонг
11
Крмас
23
Флум
23
Флум
11
Крмас
23
Муйджа
18
Сантини
18
Сантини
23
Муйджа
10
Розенталь
33
Терраццино
33
Терраццино
10
Розенталь
17
Вендт
38
Чигерчи
38
Чигерчи
17
Вендт
26
де Йонг
9
Ханке
9
Ханке
26
де Йонг
8
Юнес
26
Млапа
26
Млапа
8
Юнес
Остались в запасе
Фрайбург
Боруссия М
1
Александер Шволов
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
31
Карим Геде
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
10
Лукас Рупп
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
1
Александер Шволов
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
31
Карим Геде
ЦП
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
10
Лукас Рупп
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Фрайбург - Боруссия М
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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