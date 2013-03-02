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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Нюрнберг - Фрайбург
Нюрнберг - Фрайбург: обзор матча 02 марта 2013
Нюрнберг
02.03.2013, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Фрайбург
33'
Т. Симонс (П)
83'
Д. Шмид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Фрайбург
Желтая карточка
С. Полтер
90'
+4
83'
ГОЛ! 1:1!
Д. Шмид
Замена
М. Илдиз
️️️️
Х. Кийотаке
81'
77'
Замена
Й. Флум
️️️️
С. Макиади
Замена
Б. Дабанли
️️️️
П. Нильссон
76'
Желтая карточка
М. Франтц
73'
Замена
С. Полтер
️️️️
Т. Пекхарт
62'
60'
Желтая карточка
Д. Калиджиури
46'
Замена
И. Сантини
️️️️
К. Геде
44'
Желтая карточка
С. Макиади
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Симонс
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
5
Ханно Балич
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Визингер
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Нюрнберг
33
Патрик Раковски
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
11
Маркус Мендлер
ЛВ
20
Мухаммед Илдиз
ЦП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
33
Му Канадзаки
ЦФ
Фрайбург
33
Даниэль Бац
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
18
Иван Сантини
ЦФ
3-5-1-1
1
Шефер
21
Платтенхардт
5
Клозе
4
Нильссон
8
Франтц
35
Эссвайн
3
Симонс
5
Балич
8
Фойлнер
10
Кийотаке
17
Пекхарт
4-3-2-1
1
Бауманн
7
Шмид
25
Сорг
3
Дианье
28
Гинтер
23
Шустер
16
Макиади
31
Геде
20
Калиджиури
10
Розенталь
10
Крузе
10
Кийотаке
20
Илдиз
20
Илдиз
10
Кийотаке
4
Нильссон
5
Дабанли
5
Дабанли
4
Нильссон
17
Пекхарт
91
Полтер
91
Полтер
17
Пекхарт
16
Макиади
23
Флум
23
Флум
16
Макиади
31
Геде
18
Сантини
18
Сантини
31
Геде
Остались в запасе
Нюрнберг
Фрайбург
11
Маркус Мендлер
ЛВ
33
Патрик Раковски
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
33
Му Канадзаки
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Визингер
33
Даниэль Бац
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
11
Маркус Мендлер
ЛВ
33
Патрик Раковски
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
33
Му Канадзаки
ЦФ
Остались в запасе
33
Даниэль Бац
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
Главный тренер
Михаэль Визингер
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Нюрнберг - Фрайбург
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
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