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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Нюрнберг
Штутгарт - Нюрнберг: обзор матча 23 февраля 2013
Штутгарт
23.02.2013, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Нюрнберг
51'
И. Траоре
77'
М. Фойлнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Нюрнберг
Замена
А. Максим
️️️️
Р. Хольцхаушер
90'
Замена
Ф. Македа
️️️️
И. Траоре
84'
77'
ГОЛ! 1:1!
М. Фойлнер
Пас отдал
Т. Чендлер
Замена
С. Оказаки
️️️️
М. Харник
73'
67'
Замена
Т. Пекхарт
️️️️
С. Полтер
63'
Желтая карточка
С. Полтер
Желтая карточка
М. Харник
59'
58'
Желтая карточка
Т. Чендлер
ГОЛ! 1:0!
И. Траоре
51'
46'
Замена
А. Эссвайн
️️️️
М. Канадзаки
15'
Желтая карточка
М. Канадзаки
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
6
Вилльям Квист
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
22
Мартин Харник
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
8
Майк Франтц
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
5
Ханно Балич
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
33
Му Канадзаки
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Визингер
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
33
Фелипе Лопес
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Нюрнберг
33
Патрик Раковски
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Ноа Корчовски
ЦЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
11
Маркус Мендлер
ЛВ
35
Александр Эссвайн
ЦП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
4-3-1-2
26
Ульрайх
3
Молинаро
35
Таски
5
Нидермайер
2
Сакаи
10
Хольцхаушер
4
Гентнер
6
Квист
16
Траоре
11
Ибишевич
22
Харник
3-4-1-2
1
Шефер
22
Чендлер
4
Нильссон
22
Пинола
8
Фойлнер
3
Симонс
5
Балич
8
Франтц
10
Кийотаке
33
Канадзаки
91
Полтер
10
Хольцхаушер
44
Максим
44
Максим
10
Хольцхаушер
16
Траоре
9
Македа
9
Македа
16
Траоре
22
Харник
30
Оказаки
30
Оказаки
22
Харник
33
Канадзаки
35
Эссвайн
35
Эссвайн
33
Канадзаки
91
Полтер
17
Пекхарт
17
Пекхарт
91
Полтер
Остались в запасе
Штутгарт
Нюрнберг
22
Марк Циглер
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
33
Фелипе Лопес
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
11
Маркус Мендлер
ЛВ
4
Ноа Корчовски
ЦЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
33
Патрик Раковски
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
Главный тренер
Михаэль Визингер
Остались в запасе
22
Марк Циглер
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
33
Фелипе Лопес
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
Остались в запасе
11
Маркус Мендлер
ЛВ
4
Ноа Корчовски
ЦЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
33
Патрик Раковски
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Михаэль Визингер
Статистика матча Штутгарт - Нюрнберг
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
МХПАрена
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