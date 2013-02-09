Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Байер
Боруссия М - Байер: обзор матча 09 февраля 2013
Боруссия М
09.02.2013, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
3 : 3
Завершен
Байер
44'
М. Штранцль
58'
Л. де Йонг
86'
П. Херрманн
52'
С. Сэм
60'
Ш. Кисслинг
64'
А. Шюррле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Байер
ГОЛ! 3:3!
П. Херрманн
Пас отдал
Р. Брауверс
86'
Замена
М. Ханке
️️️️
Т. Чигерчи
84'
80'
Замена
Х. Хосогаи
️️️️
Г. Кастро
Замена
Б. Хргота
️️️️
Х. Нордтвейт
78'
70'
Замена
Й. Хегелер
️️️️
С. Сэм
64'
ГОЛ! 2:3!
А. Шюррле
Пас отдал
Г. Кастро
Замена
Г. Джака
️️️️
А. Ринг
60'
60'
ГОЛ! 2:2!
Ш. Кисслинг
Пас отдал
С. Бениш
ГОЛ! 2:1!
Л. де Йонг
Пас отдал
Х. Аранго
58'
52'
ГОЛ! 1:1!
С. Сэм
Пас отдал
Ш. Кисслинг
ГОЛ! 1:0!
М. Штранцль
Пас отдал
Х. Нордтвейт
44'
40'
Желтая карточка
С. Сэм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
38
Толга Чигерчи
ОП
4
Александер Ринг
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Байер
1
Бернд Лено
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
6
Симон Рольфес
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Саша Левандовски
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
27
Нико Бранденбургер
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
10
Лукас Рупп
ЦП
9
Майк Ханке
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Байер
1
Михаэль Ренсинг
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
3
Михал Кадлец
ЛЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
3-3-2-1-1
1
тер Стеген
39
Штранцль
18
Домингес
4
Брауверс
17
Вендт
38
Чигерчи
6
Нордтвейт
18
Аранго
4
Ринг
7
Херрманн
26
де Йонг
3-2-4-1
1
Лено
8
Бендер
2
Вольшайд
5
Швааб
14
Карвахаль
17
Бениш
33
Сэм
6
Рольфес
20
Шюррле
8
Кастро
11
Кисслинг
4
Ринг
34
Джака
34
Джака
4
Ринг
38
Чигерчи
9
Ханке
9
Ханке
38
Чигерчи
6
Нордтвейт
10
Хргота
10
Хргота
6
Нордтвейт
8
Кастро
21
Хосогаи
21
Хосогаи
8
Кастро
33
Сэм
13
Хегелер
13
Хегелер
33
Сэм
Остались в запасе
Боруссия М
Байер
27
Нико Бранденбургер
ЦЗ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
1
Михаэль Ренсинг
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Саша Левандовски
Остались в запасе
27
Нико Бранденбургер
ЦЗ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
Остались в запасе
1
Михаэль Ренсинг
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Саша Левандовски
Статистика матча Боруссия М - Байер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Боруссия-Парк
Новости команд
Все
Боруссия М
Байер
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Байер» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+