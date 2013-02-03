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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Нюрнберг - Боруссия М
Нюрнберг - Боруссия М: обзор матча 03 февраля 2013
Нюрнберг
03.02.2013, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Боруссия М
4'
Т. Симонс (П)
30'
Т. Пекхарт
58'
П. Херрманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Боруссия М
Замена
Б. Дабанли
️️️️
Х. Балич
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
П. Херрманн
Желтая карточка
Р. Мак
88'
82'
Желтая карточка
Т. Янчке
Желтая карточка
Х. Пинола
80'
80'
Замена
М. Ханке
️️️️
П. Млапа
78'
Замена
А. Ринг
️️️️
Т. Маркс
Замена
Р. Мак
️️️️
М. Франтц
75'
Замена
С. Полтер
️️️️
Т. Пекхарт
67'
60'
Замена
П. Млапа
️️️️
Л. Рупп
58'
ГОЛ! 2:1!
П. Херрманн
Пас отдал
Л. де Йонг
ГОЛ! 2:0!
Т. Пекхарт
Пас отдал
Х. Кийотаке
30'
12'
Желтая карточка
О. Вендт
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Симонс
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
8
Майк Франтц
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
5
Ханно Балич
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Визингер
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
38
Толга Чигерчи
ОП
10
Лукас Рупп
ЦП
14
Торбен Маркс
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Нюрнберг
33
Патрик Раковски
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
11
Маркус Мендлер
ЛВ
21
Роберт Мак
ЛВ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
33
Му Канадзаки
ЦФ
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
4
Александер Ринг
ЦП
9
Майк Ханке
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
4-4-1-1
1
Шефер
22
Пинола
5
Клозе
4
Нильссон
22
Чендлер
8
Франтц
5
Балич
8
Фойлнер
3
Симонс
10
Кийотаке
17
Пекхарт
4-1-3-1-1
1
тер Стеген
4
Брауверс
24
Янчке
18
Домингес
17
Вендт
38
Чигерчи
10
Рупп
14
Маркс
18
Аранго
7
Херрманн
26
де Йонг
5
Балич
5
Дабанли
5
Дабанли
5
Балич
8
Франтц
21
Мак
21
Мак
8
Франтц
17
Пекхарт
91
Полтер
91
Полтер
17
Пекхарт
14
Маркс
4
Ринг
4
Ринг
14
Маркс
Млапа
9
Ханке
9
Ханке
Млапа
10
Рупп
26
Млапа
26
Млапа
10
Рупп
Остались в запасе
Нюрнберг
Боруссия М
11
Маркус Мендлер
ЛВ
33
Патрик Раковски
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
33
Му Канадзаки
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Визингер
33
Кристофер Хаймерот
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
11
Маркус Мендлер
ЛВ
33
Патрик Раковски
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
33
Му Канадзаки
ЦФ
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Визингер
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Нюрнберг - Боруссия М
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
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