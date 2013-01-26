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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Хоффенхайм
Айнтрахт - Хоффенхайм: обзор матча 26 января 2013
Айнтрахт
26.01.2013, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
2 : 1
Завершен
Хоффенхайм
35'
М. Ланиг
67'
Ш. Айхнер
65'
К. Фолланд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Хоффенхайм
Желтая карточка
М. Русс
90'
+2
Замена
М. Русс
️️️️
Ш. Айхнер
89'
81'
Желтая карточка
П. Окс
Желтая карточка
К. Самбрано
77'
76'
Замена
Э. Дердийок
️️️️
Т. Вайс
Замена
О. Ошшен
️️️️
М. Ланиг
71'
Замена
П. Швеглер
️️️️
Т. Инуи
71'
69'
Замена
В. Грифо
️️️️
Т. Усами
ГОЛ! 2:1!
Ш. Айхнер
67'
65'
ГОЛ! 1:1!
К. Фолланд
Пас отдал
А. Бек
46'
Замена
Р. Фирмино
️️️️
Л. Адвинкула
44'
Желтая карточка
Т. Усами
ГОЛ! 1:0!
М. Ланиг
Пас отдал
Т. Инуи
35'
22'
Желтая карточка
Л. Адвинкула
Желтая карточка
С. Роде
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
13
Мартин Ланиг
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
14
Александер Майер
ЦП
29
Штефан Айхнер
ЦП
10
Карим Матмур
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Хоффенхайм
1
Тим Визе
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
15
Маттье Дельпьер
ЦЗ
8
Юджен Полански
ЦП
33
Такаши Усами
ЦП
0
Тобиас Вайс
ЦП
2
Патрик Окс
ПП
13
Хоселу
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Айнтрахт
1
Ока Николов
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
27
Пирмин Швеглер
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
25
Оливье Ошшен
ЦФ
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
Хоффенхайм
1
Коэн Кастелс
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
18
Африйе Аква
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
4-4-1-1
1
Трапп
5
Очипка
3
Самбрано
23
Андерсон Бамба
22
Челоцци
13
Ланиг
14
Майер
29
Айхнер
17
Роде
14
Инуи
10
Матмур
3-4-3
1
Визе
32
Бек
23
Вестергор
15
Дельпьер
2
Окс
33
Усами
0
Вайс
8
Полански
17
Адвинкула
31
Фолланд
13
Хоселу
29
Айхнер
23
Русс
23
Русс
29
Айхнер
14
Инуи
27
Швеглер
27
Швеглер
14
Инуи
13
Ланиг
25
Ошшен
25
Ошшен
13
Ланиг
33
Усами
32
Грифо
32
Грифо
33
Усами
17
Адвинкула
9
Фирмино
9
Фирмино
17
Адвинкула
0
Вайс
9
Дердийок
9
Дердийок
0
Вайс
Остались в запасе
Айнтрахт
Хоффенхайм
1
Ока Николов
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
8
Сонни Киттель
ЦП
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
1
Коэн Кастелс
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
Главный тренер
Марко Курц
Остались в запасе
1
Ока Николов
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
8
Сонни Киттель
ЦП
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
Остались в запасе
1
Коэн Кастелс
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
Главный тренер
Армин Фех
Главный тренер
Марко Курц
Статистика матча Айнтрахт - Хоффенхайм
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Йохен Дреес
(Майнц)
Стадион:
Дойче банк Парк
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