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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Боруссия М
Байер - Боруссия М: обзор матча 23 сентября 2012
Байер
23.09.2012, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Боруссия М
12'
М. Кадлец
3'
П. Херрманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Боруссия М
81'
Замена
Л. Рупп
️️️️
П. Херрманн
69'
Желтая карточка
Р. Брауверс
Замена
С. Сэм
️️️️
К. Беллараби
66'
66'
Замена
М. Ханке
️️️️
Л. де Йонг
66'
Замена
И. Де Камарго
️️️️
Т. Чигерчи
62'
Желтая карточка
Г. Джака
56'
Желтая карточка
Т. Чигерчи
54'
Желтая карточка
М. Штранцль
ГОЛ! 1:1!
М. Кадлец
12'
3'
ГОЛ! 0:1!
П. Херрманн
Пас отдал
Х. Аранго
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Саша Левандовски
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
24
Тони Янчке
ПЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
38
Толга Чигерчи
ОП
34
Гранит Джака
ОП
7
Патрик Херрманн
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Байер
1
Михаэль Ренсинг
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
6
Симон Рольфес
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
33
Сидней Сэм
ПП
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
9
Майк Ханке
ЦФ
9
Игор Де Камарго
ЦФ
3-2-2-1-1
1
Лено
2
Вольшайд
21
Топрак
7
Райнарц
3
Кадлец
8
Бендер
8
Кастро
20
Шюррле
38
Беллараби
11
Кисслинг
3-4-1-1-1
1
тер Стеген
6
Нордтвейт
39
Штранцль
4
Брауверс
24
Янчке
38
Чигерчи
34
Джака
3
Дамс
18
Аранго
7
Херрманн
26
де Йонг
38
Беллараби
33
Сэм
33
Сэм
38
Беллараби
7
Херрманн
10
Рупп
10
Рупп
7
Херрманн
26
де Йонг
9
Ханке
9
Ханке
26
де Йонг
38
Чигерчи
9
Де Камарго
9
Де Камарго
38
Чигерчи
Остались в запасе
Байер
Боруссия М
1
Михаэль Ренсинг
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
6
Симон Рольфес
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
Главный тренер
Саша Левандовски
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
4
Александер Ринг
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
1
Михаэль Ренсинг
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
6
Симон Рольфес
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
4
Александер Ринг
ЦП
Главный тренер
Саша Левандовски
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Байер - Боруссия М
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Петер Гагельманн
(Бремен)
Стадион:
Бай-Арена
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