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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Дуйсбург - Бавария
Дуйсбург - Бавария: обзор матча 10 мая 2008
Дуйсбург
10.05.2008, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
2 : 3
Завершен
Бавария
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Дуйсбург - Бавария
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 14 тур
Дуйсбург
- : -
22.11.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 13 тур
Пройссен
1 : 2
07.11.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 12 тур
Дуйсбург
3 : 3
31.10.2026
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Дуйсбург
1 : 1
18.10.2026
Виктория
Германия. Третья Лига, 9 тур
Саарбрюккен
2 : 4
13.10.2026
Дуйсбург
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
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