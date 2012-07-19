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Эскишехирспор - Сент-Джонстон
Эскишехирспор - Сент-Джонстон: обзор матча 19 июля 2012
Эскишехирспор
19.07.2012, четверг, 21:00
Лига Европы, 2 раунд
2 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Сент-Джонстон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Эскишехирспор - Сент-Джонстон
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0
0
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0
0
Матчи команд
Эскишехирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Генчлербирлиги
3 : 1
19.05.2016
Эскишехирспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Эскишехирспор
1 : 2
14.05.2016
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 32 тур
Газиантепспор
1 : 1
07.05.2016
Эскишехирспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Эскишехирспор
1 : 0
30.04.2016
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Мерсин Идманюрду
1 : 2
24.04.2016
Эскишехирспор
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
- : -
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Эскишехир
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Эскишехирспор
Сент-Джонстон
Стало известно, где может продолжить карьеру Роман Еременко
2025.01.15 14:18
1
Фанаты «Рейнджерс» избили болельщицу «Сент-Джонстона» и забрали ее барабан
2024.08.18 13:47
2
ШПЛ. «Селтик» победил «Сент-Джонстон» со счетом 7:0
2022.04.09 22:40
В Кубке Шотландии клуб из четвертого дивизиона выбил команду ШПЛ и действующего обладателя трофея
2022.01.23 08:38
2
Вратарь «Эскишехирспора» забил ударом со штрафного со своей половины поля
2016.09.26 23:13
6
Вратарь «Эскишехирспора» забил ударом со штрафного со своей половины поля
2016.09.26 23:13
6
Болельщики «Эскишехирспора» подожгли стадион
2016.05.15 23:05
10
«Генчлербирлиги» уволил пятого тренера за сезон
2015.12.30 07:31
3
Стало известно, где может продолжить карьеру Роман Еременко
2025.01.15 14:18
1
Фанаты «Рейнджерс» избили болельщицу «Сент-Джонстона» и забрали ее барабан
2024.08.18 13:47
2
ШПЛ. «Селтик» победил «Сент-Джонстон» со счетом 7:0
2022.04.09 22:40
В Кубке Шотландии клуб из четвертого дивизиона выбил команду ШПЛ и действующего обладателя трофея
2022.01.23 08:38
2
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