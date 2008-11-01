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Расписание матчей
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Зенит - Химки
Зенит - Химки: обзор матча 01 ноября 2008
Зенит
01.11.2008, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 0
Завершен
Химки
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Статистика матча Зенит - Химки
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0
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0
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
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Россия. Премьер-лига, 13 тур
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25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Ковалев
(Тамбов)
Помощники судьи:
И. Лапидус (Элиста)
О. Хачатуров (Ростов-на-Дону)
Делегат:
С.Рощин (Кисловодск)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:45 (прямая)
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