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Расписание матчей
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Локомотив - Химки
Локомотив - Химки: обзор матча 19 октября 2008
Локомотив
19.10.2008, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 25 тур
0 : 2
Завершен
Химки
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Статистика матча Локомотив - Химки
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Матчи команд
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27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Дорошенко
(Ейск)
Помощники судьи:
И. Лапидус (Элиста)
М. Новокшонов (Ижевск)
Делегат:
Ю. Вергопуло (Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:45 (прямая)
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