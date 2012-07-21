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Оренбург - Волга

21.07.2012, Суббота, 17:00 мск Ростоши, стадион Газовик Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 1 тур Оренбург - Волга
Россия. Кубок (2011/2012)
1/32 финала
4 июля, понедельник 18:00 Волга 1:1
(8:7)п		 Оренбург
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2010
14 тур
10 августа, вторник 18:00 Волга 0:2 Оренбург
2 тур
4 мая, вторник 17:00 Оренбург 3:0 Волга
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2009
27 тур
1 октября, четверг 18:00 Волга 2:0 Оренбург
11 тур
23 июня, вторник 17:00 Оренбург 3:0 Волга
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Оренбург 28 21 6 1 54:15 +39 69
2. Тюмень 28 20 6 2 56:15 +41 66
3. Волга Ул 28 15 7 6 36:17 +19 52
4. Челябинск 28 14 8 6 42:22 +20 50
5. Лада-Тольятти 28 13 9 6 39:28 +11 48
6. Зенит Иж 28 14 5 9 47:37 +10 47
7. Сызрань-2003 28 11 9 8 32:22 +10 42
8. Рубин-2 28 9 8 11 29:35 -6 35
9. 28 8 7 13 22:39 -17 31
10. КАМАЗ 28 8 6 14 23:29 -6 30
11. Динамо Кр 28 6 12 10 16:19 -3 30
12. Носта 28 5 8 15 21:38 -17 23
13. 28 6 4 18 20:47 -27 22
14. 28 5 5 18 16:57 -41 20
15. Спартак Й-О 28 2 6 20 27:60 -33 12
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