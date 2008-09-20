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Амкар-Пермь - Крылья Советов
Амкар-Пермь - Крылья Советов: обзор матча 20 сентября 2008
Амкар-Пермь
20.09.2008, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 0
Завершен
Крылья Советов
Матч
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Таблица
Статистика матча Амкар-Пермь - Крылья Советов
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Матчи команд
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Факел
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
В. Бобык
А. Монахов (оба - Москва)
Делегат:
Г. Куличенков (Тула)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:15 (прямая); "Спорт" 16:25 (прямая)
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