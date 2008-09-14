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Крылья Советов - Химки
Крылья Советов - Химки: обзор матча 14 сентября 2008
Крылья Советов
14.09.2008, воскресенье, 15:00
Россия. Премьер-лига, 21 тур
3 : 0
Завершен
Химки
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Статистика матча Крылья Советов - Химки
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Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
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2 : 0
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Рубин
0 : 2
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17.10.2026
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Химки
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Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Помощники судьи:
Е. Турбин
И. Барышников (оба - Москва)
Делегат:
И. Синер (Омск)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 14:45 (прямая)
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