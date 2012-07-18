Введите ваш ник на сайте

Чита - Сахалин

18.07.2012, Среда, 12:30 мск Чита, стадион Локомотив Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 2 тур Чита - Сахалин
Россия. Второй Дивизион. Зона Восток (2011/2012)
41 тур
29 мая, вторник 11:00 Сахалин 3:0 Чита
15 тур
8 июля, пятница 00:00 Чита 2:0 Сахалин
13 тур
27 июня, понедельник 00:00 Сахалин 1:1 Чита
Россия. Второй Дивизион. Зона Восток 2010
32 тур
16 октября, суббота 09:00 Сахалин 0:1 Чита
20 тур
8 августа, воскресенье 13:00 Чита 1:1 Сахалин
10 тур
11 июня, пятница 11:30 Сахалин 1:1 Чита
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Луч 30 18 8 4 48:27 +21 62
2. Чита 30 16 11 3 42:22 +20 59
3. Сахалин 30 15 10 5 42:23 +19 55
4. 30 15 10 5 50:21 +29 55
5. Смена К-А 30 14 8 8 41:29 +12 50
6. Динамо Брл 30 9 10 11 41:44 -3 37
7. Якутия 30 9 8 13 37:46 -9 35
8. Байкал 30 8 4 18 36:61 -25 28
9. Иртыш 30 5 9 16 37:62 -25 24
10. 30 5 8 17 27:50 -23 23
11. Сибирь-2 30 5 6 19 33:49 -16 21
...
  • Читайте нас: 