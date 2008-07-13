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Расписание матчей
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Химки - Зенит
Химки - Зенит: обзор матча 13 июля 2008
Химки
13.07.2008, воскресенье, 20:15
Россия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 4
Завершен
Зенит
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Статистика матча Химки - Зенит
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Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Альмир Каюмов
(Москва)
Помощники судьи:
О.Целовальников (Астрахань)
Д.Мосякин (Москва)
Делегат:
Э.Лакомов (Азов)
Стадион:
Родина
Где смотреть матч:
"Спорт" 20:10 (прямая); "НТВ+ Наш футбол" 20:00 (прямая)
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