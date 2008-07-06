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Локомотив - Амкар-Пермь
Локомотив - Амкар-Пермь: обзор матча 06 июля 2008
Локомотив
06.07.2008, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 12 тур
0 : 1
Завершен
Амкар-Пермь
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Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
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- : -
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Информация о матче
Главный судья:
Игорь Егоров
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
О. Поглазов (Йошкар-Ола)
А. Малородов (Саратов)
Делегат:
Г. Жафяров (Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:45 (прямая)
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