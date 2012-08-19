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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Ренн
Бордо - Ренн: обзор матча 19 августа 2012
Бордо
19.08.2012, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 2 тур
1 : 0
Завершен
Ренн
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Таблица
Статистика матча Бордо - Ренн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
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Ренн
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
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