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Кривбасс - Черноморец

20.07.2012, Пятница, 20:00 мск Кривой Рог, стадион Металлург Украина. Премьер-Лига, 2 тур Кривбасс - Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
19 тур
3 декабря, суббота 20:30 Черноморец 1:2 Кривбасс
4 тур
31 июля, воскресенье 18:30 Кривбасс 1:0 Черноморец
Чемпионат Украины (2009/2010)
20 тур
13 марта, суббота 14:00 Черноморец 3:1 Кривбасс
5 тур
22 августа, суббота 20:00 Кривбасс 2:3 Черноморец
Чемпионат Украины (2008/2009)
19 тур
7 марта, суббота 18:00 Кривбасс 0:2 Черноморец
4 тур
9 августа, суббота 20:00 Черноморец 2:0 Кривбасс
Чемпионат Украины (2007/2008)
30 тур
17 мая, суббота 19:00 Черноморец 1:1 Кривбасс
15 тур
4 ноября, воскресенье 17:00 Кривбасс 3:0 Черноморец
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Дн 30 25 4 1 82:18 +64 79
2. Металлист 30 20 6 4 59:25 +34 66
3. Динамо К 30 20 2 8 55:23 +32 62
4. Днепр Дп 30 16 8 6 54:27 +27 56
5. Металлург Д 30 14 7 9 45:35 +10 49
6. Черноморец Од 30 12 7 11 32:36 -4 43
7. Кривбасс 30 12 7 11 36:41 -5 43
8. Арсенал К 30 10 9 11 34:41 -7 39
9. Мариуполь 30 10 8 12 30:32 -2 38
10. Заря 30 10 7 13 32:43 -11 37
11. Таврия * 30 10 5 15 27:46 -19 32
12. Ворскла 30 8 7 15 31:36 -5 31
13. Волынь 30 7 8 15 26:45 -19 29
14. Карпаты 30 7 6 17 37:52 -15 27
15. Говерла 30 5 7 18 29:57 -28 22
16. Металлург З 30 1 8 21 12:64 -52 11
* - Таврия: снято 3
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