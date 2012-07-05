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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ягодина - Ордабасы
Ягодина - Ордабасы: обзор матча 05 июля 2012
Ягодина
05.07.2012, четверг, 19:30
Лига Европы, 1 раунд
0 : 1
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Ордабасы
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ягодина - Ордабасы
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ягодина
Товарищеские матчи
Ростов
2 : 0
07.02.2015
Ягодина
Лига Европы, 2 раунд
Ягодина
0 : 1
24.07.2014
ЧФР Клуж
Лига Европы, 2 раунд
ЧФР Клуж
0 : 0
17.07.2014
Ягодина
Лига Европы, 2 раунд
Рубин
1 : 0
25.07.2013
Ягодина
Лига Европы, 2 раунд
Ягодина
2 : 3
18.07.2013
Рубин
Ордабасы
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Иртыш
2 : 0
31.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Ордабасы
1 : 1
24.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
Ордабасы
Информация о матче
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Ягодина
Ордабасы
Премьер-лига Казахстана: шансы «Иртыша Павлодара» и «Ордабасы» на победу в матче 30-го тура
30 октября
Стал известен чемпион Казахстана, «Кайрат» остался вторым
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«Ордабасы» – «Женис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
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Премьер-лига Казахстана: шансы «Ордабасы» и «Жениса» на победу в матче 29-го тура
23 октября
«Актобе» – «Ордабасы»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
Товарищеские матчи. «Томь» разошлась миром с «Ягодиной», «Терек» переиграл «Болонью»
2016.07.23 21:26
1
Премьер-лига Казахстана: шансы «Иртыша Павлодара» и «Ордабасы» на победу в матче 30-го тура
30 октября
Стал известен чемпион Казахстана, «Кайрат» остался вторым
26 октября
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