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Спартак - Амкар-Пермь
Спартак - Амкар-Пермь: обзор матча 06 апреля 2008
Спартак
06.04.2008, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Амкар-Пермь
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Информация о матче
Главный судья:
Владимир Петтай
(Петрозаводск)
Помощники судьи:
И. Писанко
С. Романов (оба – Новосибирск)
Делегат:
В. Башкиров (Московская область)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"Спорт" 18:55 (прямая); "НТВ+ Классика" 18:45 (прямая)
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