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Амкар-Пермь - Динамо
Амкар-Пермь - Динамо: обзор матча 30 марта 2008
Амкар-Пермь
30.03.2008, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 2
Завершен
Динамо
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Матчи команд
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Информация о матче
Главный судья:
Алексей Ковалев
(Тамбов)
Помощники судьи:
Булыгин В. (Волгоград)
Степанищев В. (Воронеж)
Делегат:
Чеботарев Ю.Ф. (Краснодар)
Стадион:
Звезда
Посещаемость:
19500
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 13:45 (прямая)
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