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Расписание матчей
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Динамо - Химки
Динамо - Химки: обзор матча 23 марта 2008
Динамо
23.03.2008, воскресенье, 18:00
Россия. Премьер-лига, 2 тур
2 : 0
Завершен
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Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
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Россия. Премьер-лига, 14 тур
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1 : 2
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Динамо
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24.10.2026
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Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
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Россия. Премьер-лига, 28 тур
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1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Петтай
(Петрозаводск)
Помощники судьи:
И. Писанко
С. Романов (оба - Новосибирск)
Делегат:
Ю. Вергопуло (Москва)
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
"Спорт" 17:55 (прямая); "НТВ+ Наш футбол" 17:40 (прямая)
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