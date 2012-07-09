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Волгарь - Химки

09.07.2012, Понедельник, 19:00 мск Астрахань, стадион Центральный Россия. ФНЛ, 1 тур Волгарь - Химки
Россия. ФНЛ (2011/2012), группа B
Второй этап, 49 тур
27 мая, воскресенье 18:00 Волгарь 0:1 Химки
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 32 тур
6 октября, четверг 19:00 Химки 1:1 Волгарь
Второй этап, 12 тур
27 мая, пятница 19:00 Волгарь 1:0 Химки
Россия. Первый дивизион 2010
39 тур
3 ноября, среда 18:30 Волгарь 2:2 Химки
19 тур
6 июля, вторник 19:00 Химки 1:1 Волгарь
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Урал 32 19 11 2 61:18 +43 68
2. Томь 32 19 8 5 57:34 +23 65
3. Спартак Нч 32 15 8 9 32:27 +5 53
4. СКА-Хабаровск 32 13 13 6 36:26 +10 52
5. Балтика 32 14 8 10 40:33 +7 50
6. Уфа 32 13 9 10 31:30 +1 48
7. Нефтехимик 32 13 8 11 44:40 +4 47
8. Сибирь 32 12 9 11 34:38 -4 45
9. Ротор 32 11 8 13 27:26 +1 41
10. Енисей 32 9 12 11 30:31 -1 39
11. Шинник 32 9 12 11 28:33 -5 39
12. Сочи 32 10 5 17 28:43 -15 35
13. Салют 32 8 11 13 25:31 -6 35
14. Торпедо М 32 6 15 11 29:38 -9 33
15. Новокузнецк 32 8 6 18 19:40 -21 30
16. Химки 32 6 10 16 23:40 -17 28
17. Волгарь 32 5 11 16 23:39 -16 26
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