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Судьи
Главный судья:
Серж Гюмьенни
Помощники:
Вальтер Вроманс и Марк Симонс

Брага - Вердер

22.02.2008, Пятница, 00:30 мск Кубок УЕФА, 1/16 финала , ответный матч Брага - Вердер
Первый матч: 0 - 3
Кубок УЕФА (2007/2008)
1/16 финала
первый матч		 13 февраля, среда 22:30 Вердер 3:0 Брага
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