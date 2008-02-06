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Испания - Франция

06.02.2008, Среда, 23:00 мск Товарищеские матчи Испания - Франция
Чемпионат мира 2006
1/8 финала
27 июня, вторник 23:00 Испания 1:3 Франция
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