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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сарагоса - Рекреативо
Сарагоса - Рекреативо: обзор матча 19 апреля 2008
Сарагоса
19.04.2008, суббота, 22:00
Испания. Примера, 33 тур
3 : 0
Завершен
Рекреативо
Матч
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Статистика матча Сарагоса - Рекреативо
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Рекреативо
Испания. Кубок, 1/64 финала
Туделано
1 : 0
01.11.2023
Рекреативо
Испания. Кубок, 1 раунд
Рекреативо
0 : 1
13.11.2022
Бургос
Испания. Кубок, 1/16 финала
Рекреативо
2 : 3
21.01.2020
Осасуна
Испания. Сегунда, 42 тур
Рекреативо
2 : 0
07.06.2015
Барселона Б
Испания. Сегунда, 41 тур
Осасуна
2 : 0
31.05.2015
Рекреативо
Информация о матче
Стадион:
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1 февраля
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Воспитанник «Краснодара» Уткин может сменить «Балтику» на Испанию
11 января
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2023.09.14 20:20
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