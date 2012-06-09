Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ
США - Антигуа и Барбуда
США - Антигуа и Барбуда: обзор матча 09 июня 2012
США
09.06.2012, суббота, 03:10
Отборочные матчи к ЧМ-2014. КОНКАКАФ, группа A, 1 тур
3 : 1
Завершен
Антигуа и Барбуда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча США - Антигуа и Барбуда
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
США
Товарищеские матчи. Сборные
США
- : -
13.12.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Чемпионат мира, 1/8 финала
США
1 : 4
07.07.2026
Бельгия
Антигуа и Барбуда
Товарищеские матчи. Сборные
Антигуа и Барбуда
0 : 0
13.11.2025
Аруба
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур
Гондурас
2 : 0
11.06.2025
Антигуа и Барбуда
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 4 тур
Антигуа и Барбуда
0 : 1
06.06.2025
Куба
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 2 тур
Каймановы острова
1 : 0
08.06.2024
Антигуа и Барбуда
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 1 тур
Антигуа и Барбуда
1 : 1
05.06.2024
Бермудские острова
Информация о матче
Стадион:
Рэймонд Джеймс Стэдиум
Новости команд
Все
США
Антигуа и Барбуда
Сборная США хочет пригласить Гвардиолу после ухода Почеттино в «МЮ»
11 ноября
3
Фердинанд предложил идеального тренера для «Манчестер Юнайтед»
11 ноября
«МЮ» договорился о назначении нового тренера – известна сумма компенсации
11 ноября
«Манчестер Юнайтед» определился с новым тренером, который будет спасать от вылета
11 ноября
2
«Манчестер Юнайтед» провел переговоры с новым тренером
10 ноября
4
Сборная США хочет пригласить Гвардиолу после ухода Почеттино в «МЮ»
11 ноября
3
Фердинанд предложил идеального тренера для «Манчестер Юнайтед»
11 ноября
«МЮ» договорился о назначении нового тренера – известна сумма компенсации
11 ноября
«Манчестер Юнайтед» определился с новым тренером, который будет спасать от вылета
11 ноября
2
«Манчестер Юнайтед» провел переговоры с новым тренером
10 ноября
4
Самый длинноволосый футболист мира заработал два удаления для соперников
28 сентября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+